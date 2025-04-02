Российские военные сбросили взрывчатку на гражданского в Херсоне
Россияне из беспилотника атаковали гражданского в Центральном районе Херсона
Об этом Херсонская областная военная администрация сообщила в Facebook, передает RegioNews.
Событие произошло в среду, 2 апреля около 17:30.
В результате атаки пострадал 64-летний мужчина. Его с минно-взрывной травмой доставили в больницу.
Напомним, утром 2 апреля в Херсоне из-за обстрелов остановился электротранспорт.
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