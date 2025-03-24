Готовил взрывчатку для терактов: в Харькове задержали вражеского агента

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Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, действовавшего в Харькове. Злоумышленник готовил взрывчатки для терактов и передавал информацию для корректировки ракетно-бомбовых ударов врага по областному центру

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.



После вербовки подозреваемый получал от окупантов информацию о местоположении тайников с компонентами для самодельных взрывных устройств. Его задачей было доукомплектование этих тайников мобильными телефонами и взрывчатыми веществами, а также устройство новых точек хранения.

Кроме этого, он занимался разведкой адресов стратегически важных оборонных предприятий, в том числе занимающихся производством и ремонтом боевых беспилотников.

Чтобы получить необходимую информацию, предатель общался со знакомыми во время обычных разговоров, а затем самостоятельно проводил дополнительную разведку неподалеку от нужных объектов.

Координаты, передаваемые им врагу, планировалось использовать для организации очередных авиаударов по Харькову.

Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли мобильный телефон с доступом к анонимному чату в мессенджере, через который он общался с представителями ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, российский шпион из Приднестровья пытался украсть дроновые технологии Украины. Чтобы выполнить враждебную задачу, фигурант прибыл в Одесскую область и должен был завербовать военнослужащего ВСУ, работающего с дронами.