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СБУ задержала еще одного агента российской военной разведки вблизи Одессы. Им оказался житель непризнанного Приднестровья, который пытался раздобыть секретные украинские разработки в сфере беспилотных систем

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Чтобы выполнить вражескую задачу, фигурант прибыл в Одесскую область и должен был завербовать военнослужащего ВСУ, работающего с дронами.

После установления "контакта" с украинским воином, агент надеялся получить через него техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные украинские БпЛА.

На всех этапах вражеской спецоперации шпион докладывал своему куратору – "заместителю министра обороны Приднестровья", сотрудничающему с российским ГРУ.

СБУ разоблачила агента сразу, когда он прибыл в Украину под видом предпринимателя, якобы импортирующего украинскую продовольственную продукцию.

В дальнейшем был документирован каждый шаг злоумышленника, что позволило задержать его "на горячем", когда он пытался получить флеш-носитель с секретной информацией в сфере БпЛА.

По материалам дела, фигурант планировал вывезти его в непризнанное Приднестровье, чтобы наладить там собственное производство боевых дронов для РФ. Служба безопасности сорвала планы врага.

Кроме того, во время задержания у шпиона обнаружили два пистолета, которые направили на экспертизу.

Фигуранту объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе задержали 21-летнего российского агента, который искал "бреши" в ПВО.