Готував вибухівку для терактів: у Харкові затримали ворожого агента

фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який діяв у Харкові. Зловмисник готував вибухівки для терактів та передавав інформацію для коригування ракетно-бомбових ударів ворога по обласному центру

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.



Після вербування підозрюваний отримував від окупантів інформацію про місця розташування тайників із компонентами для саморобних вибухових пристроїв. Його завданням було доукомплектування цих схованок мобільними телефонами та вибуховими речовинами, а також облаштування нових точок зберігання.

Крім цього, він займався розвідкою адрес стратегічно важливих оборонних підприємств, зокрема тих, які займаються виробництвом і ремонтом бойових безпілотників.

Щоб отримати необхідну інформацію, зрадник спілкувався зі знайомими під час звичайних розмов, а далі самостійно проводив додаткову розвідку неподалік потрібних об’єктів.

Координати, які він передавав ворогу, планувалося використати для організації чергових авіаударів по Харкову.

Під час обшуку у його помешканні правоохоронці вилучили мобільний телефон із доступом до анонімного чату в месенджері, через який він спілкувався з представниками ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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