Фото: прокуратура

Правоохранители разоблачили двух жителей Харькова, оправдывающих российскую агрессию. Один из них также обвинял украинских военных в обстрелах украинских городов

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили двух мужчин, оправдывающих российскую агрессию. Среди них – 25-летний безработный житель Харькова. Он в соцсетях делился своими пророссийскими взглядами. Там он называл украинских военных "преступниками", а военные преступления россиян в Буче – "постановочными кадрами".

Второй задержанный – 47-летний житель Харькова. Он в запретной в Украине соцсети "Одноклассники" повторял нарративы российской пропаганды. Мужчина обвинял украинских защитников в обстрелах украинских городов, а украинцев называл нацистами.

Обеим обвиняемым грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили 61-летнего фаната РФ. Мужчина в соцсетях выражал антиукраинскую позицию. В частности, он хвалил диктатора Путина и говорил, что ждет "освобождения Киева".