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14 марта 2025, 22:05

В Закарпатье осудили предателя, который шпионил для россиян

14 марта 2025, 22:05
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Фото: прокуратура
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В Закарпатье вынесли приговор мужчине, который с 2014 года сотрудничает с россиянами. Его задержали в начале полномасштабной войны

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

В Закарпатье мужчину, который передавал врагу данные о важных инфраструктурных объектах, приговорили к 13 годам заключения. Также у него конфискуют все имущество.

Правоохранители доказали, что мужчина сотрудничал с россиянами. В частности, он фотографировал объекты критической инфраструктуры на территории Закарпатья и соседних областей и вместе с геоданными передавал врагу. Для этого он покупал железнодорожные билеты и фиксировал разные объекты по маршрутам.

С 2014 года проживал в Береговском районе. Через два дня после начала полномасштабной войны мужчину разоблачили и задержали. С тех пор он был под стражей. Во время обысков у него обнаружили боеприпасы, а также деньги в рублях и карточки российского банка.

Напомним, ранее в Харькове задержали влюбленную пару, сотрудничавшую с россиянами. Под видом романтических прогулок они фотографировали для неприятеля нужные объекты. При этом девушка параллельно с этим имела и другую "работу" – торговала наркотиками.

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