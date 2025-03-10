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10 марта 2025, 15:59

Уничтожал украинские книги и агитировал вести бизнес в рублях: в Харьковской области разоблачили коллаборанта

10 марта 2025, 15:59
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Правоохранители разоблачили предпринимателя из Харьковщины, добровольно пошедшего на сотрудничество с врагом. Он также агитировал местных жителей сделать то же самое

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 55-летнего мужчину, который во время оккупации Изюмщины добровольно решил "строить карьеру" при захватчиках. Он заключил с ними договор и вступил в должность "помощника начальника (с. Выше Солоное) Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области".

Мужчина также агитировал местных жителей, занимавшихся бизнесом, перерегистрировать свои предприятия в соответствии с законами РФ и продавать товары за рубли. Известно, что он принимал решение о передаче земельных участков представителям оккупационной администрации.

Коллаборант также занимался организацией учебных заведений в период оккупации. Он изымал книги и учебники на украинском языке с целью пропаганды русского мира.

"В настоящее время обвиняемый скрывается от следствия, он объявлен в розыск. Мужчину будут судить заочно в Дзержинском районном суде г. Харькова. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет и с конфиденциальностью".

Напомним, ранее разоблачили полицейского из Изюма. Стало известно, что он добровольно перешел на сторону врага. Мужчина возглавлял "изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых". Там он охранял здание и следил, чтобы не убегали люди, которых россияне незаконно задержали.

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