Фото: прокуратура

Правоохоронці викрили двох жителів Харкова, які виправдовували російську агресію. Один з них також звинувачував українських військових в обстрілах українських міст

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили двох чоловіків, які виправдовували російську агресію. Серед них - 25-річний безробітний житель Харкова. Він у соцмережах ділився своїми проросійськими поглядам. Там він називав українських військових "злочинцями", а воєнні злочини росіян у Бучі - "постановочними кадрами".

Другий затриманий - 47-річний житель Харкова. Він у забороненій в Україні соцмережі "Одноклассники" повторював наративи російської пропаганди. Чоловік звинувачував українських захисників в обстрілах українських міст, а українців називав нацистами.

Обом обвинуваченим загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили 61-річного фаната РФ. Чоловік у соцмережах висловлював антиукраїнську позицію. Зокрема, він хвалив диктатора Путіна та казав, що чекає на "визволення Києва".