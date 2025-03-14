Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили двух жителей Херсона, которые добровольно работали на оккупантов. Один из них, пытаясь скрыться, переехал в другой регион как переселенец

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Стражи порядка задержали двух агентов РФ, которые сотрудничали с врагом во время временно захваченной Херсонщины в начале полномасштабной войны. Мужчины помогали россиянам ремонтировать военную технику и расселять российские вооруженные группировки в домах местных жителей, выехавших из региона.

Один из них – 42-летний житель поселка Миролюбовка, который после захвата общины согласился возглавить оккупационный "жилкоммунхоз". На своей должности он "перерегистрировал" подконтрольное предприятие и призвал односельчан работать на псевдоучреждение.

Он также искал дома, из которых из-за войны выехали законные владельцы, и впоследствии там россияне размещали личный склад и боеприпасы.

Другой фигурант - 68-летний житель поселка Брускинское, который на собственном подворье организовал для окупантов мастерскую для ремонта подбитой вражеской техники. Он также добровольно помогал россиянам обустраивать фортификационные постройки.

В частности, он агитировал односельчан получать российские паспорта. После освобождения Херсона предатель пытался "залечь на дно" и переехал в Кировоградскую область как переселенец. Однако стражи порядка разоблачили его и задержали.

Сейчас оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее разоблачили коллаборанта из Херсона, который стал "старостой села". Известно, что 54-летний местный житель работал добровольно на россиян. Теперь он продолжает работать против интересов Украины.