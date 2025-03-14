Фото: прокуратура

На Закарпатті винесли вирок чоловіку, який з 2014 року співпрацює з росіянами. Його затримали на початку повномасштабної війни

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

На Закарпатті чоловіка, який передавав ворогу дані про важливі інфраструктурні об'єкти, засудили до 13 років ув'язнення. Також у нього конфіскують все майно.

Правоохоронці довели, що чоловік співпрацював з росіянами. Зокрема, він фотографував об’єкти критичної інфраструктури на території Закарпаття та сусідніх областей і разом із геоданими передавав ворогу. Для цього він купував залізничні квитки і фіксував різні об'єкти по маршрутах.

З 2014 року він проживав у Берегівському районі. Через два дні після початку повномасштабної війни чоловіка викрили та затримали. З тих пір він перебував під вартою. Під час обшуків у нього знайшли боєприпаси, а також гроші в рублях та картки російського банку.

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали закохану пару, яка співпрацювала з росіянами. Під виглядом романтичних прогулянок вони фотографували для ворога потрібні об'єкти. При цьому дівчина паралельно з цим мала й іншу "роботу" - торгувала наркотиками.