15:55  14 березня
У Києві судитимуть чоловіка, який запросив додому двох неповнолітніх хлопців та зґвалтував
12:56  14 березня
Убивав українців: Фінляндія засудила до довічного ув'язнення росіянина
13:42  14 березня
У КМІС розповіли, чи готові українці поступитися деякими територіями
UA | RU
UA | RU
14 березня 2025, 22:05

На Закарпатті засудили зрадника, який шпигував для росіян

14 березня 2025, 22:05
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті винесли вирок чоловіку, який з 2014 року співпрацює з росіянами. Його затримали на початку повномасштабної війни

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

На Закарпатті чоловіка, який передавав ворогу дані про важливі інфраструктурні об'єкти, засудили до 13 років ув'язнення. Також у нього конфіскують все майно.

Правоохоронці довели, що чоловік співпрацював з росіянами. Зокрема, він фотографував об’єкти критичної інфраструктури на території Закарпаття та сусідніх областей і разом із геоданими передавав ворогу. Для цього він купував залізничні квитки і фіксував різні об'єкти по маршрутах.

З 2014 року він проживав у Берегівському районі. Через два дні після початку повномасштабної війни чоловіка викрили та затримали. З тих пір він перебував під вартою. Під час обшуків у нього знайшли боєприпаси, а також гроші в рублях та картки російського банку.

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали закохану пару, яка співпрацювала з росіянами. Під виглядом романтичних прогулянок вони фотографували для ворога потрібні об'єкти. При цьому дівчина паралельно з цим мала й іншу "роботу" - торгувала наркотиками.

агент рф прокуратура
Вмовляли на паспорти РФ та ремонтували російські танки: СБУ затримала двох зрадників з Херсонщини
14 березня 2025, 13:55
Теракт на Харківщині: СБУ затримала російську агентку, яки виготовила вибухівку
14 березня 2025, 12:22
Знищував українські книги і агітував вести бізнес в рублях: на Харківщині викрили колаборанта
10 березня 2025, 15:59
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Один називав Бучу "постановкою", а інший - вважав українців за нацистів: у Харкові затримали чергових фанатів РФ
14 березня 2025, 22:15
Стало відомо, скільки людей проживає в Україні станом на 2025 рік
14 березня 2025, 21:59
Трамп назвав жартом заяву про завершення війни в Україні за 24 години
14 березня 2025, 21:36
Львівські лікарі врятували немовля, яке ледь не померло через пухлину
14 березня 2025, 20:52
На нього вже вчиняли замахи: що кажуть друзі загиблого в Одесі активіста Ганула
14 березня 2025, 20:50
Удар по Кривому Рогу: з'явилися перші подробиці
14 березня 2025, 20:45
В Укргідрометцентрі попередили про погоду на 15 березня
14 березня 2025, 20:25
Співзасновник Netflix передав $2 мільйони для підтримки України
14 березня 2025, 20:16
Зеленський зробив заяву щодо Курської операції ЗСУ
14 березня 2025, 19:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Андрій Длігач
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »