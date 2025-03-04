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04 марта 2025, 18:05

"Бонни и Клайд по-харьковски": влюбленная парочка из Харькова "сливала" данные ВСУ россиянам

04 марта 2025, 18:05
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Фото: прокуратура
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Правоохранители разоблачили пару влюбленных из Харькова. Оказалось, что парень и девушка были завербованы ФСБ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 24-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. Известно, что они распространяли информацию о расположении ВСУ. Также они оба покупали и хранили наркотики в больших размерах.

Известно, что это пара из Харькова. Парень и его девушка ранее были осуждены. В декабре прошлого года их завербовал сотрудник российской ФСБ. Они добровольно согласились на подработку: их задачей было фиксировать дислокации украинских военных, а также места жительства сотрудников СБУ.

Пара под видом романтических прогулок по городу снимала на видео и фото нужные россиянам объекты. Информацию передавали противнику. Девушка параллельно имела еще одну "работу": раскладывала по городу "закладки" с метадоном.

"Приговора злоумышленники ожидают, находясь под стражей. Обвиняемых будут судить в Киевском районном суде г. Харькова. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы" - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Киевской области агент РФ "сливал" данные об эксосужденных военных. Предателем оказался завербованный ФСБ руководитель отделения социально-воспитательной и психологической работы одной из исправительных колоний столичного региона. Рашисты хотели использовать эти данные для установления локаций сил обороны и попыток вербовки украинских воинов.

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