11:35  28 февраля
Скандал в Праге: водитель трамвая набросился с кулаками на украинцев с ребенком
13:40  28 февраля
На границе с Молдовой обнаружили древний каменный топор, которому несколько тысяч лет
04:15  28 февраля
Бойцы ГУР показали, как под Покровском испепелили российские гаубицы
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2025, 18:15

Врач "продала" инвалидность и помогла уклонителю: в Харькове разоблачили хирурга

28 февраля 2025, 18:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили врач-хирург, который подделал документы для военнообязанного. Мужчина в итоге смог уехать за границу

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Разоблачили женщину, которая в должности врача-хирурга, эксперта команды одной из больниц Харькова решила оформить документы 32-летнему военнообязанному мужчине. Она сделала ему фиктивное медицинское обследование и лечение. Таким образом, мужчина без заболеваний получил вторую группу инвалидности.

Врач внесла ложные данные в медицинские документы. Благодаря этому мужчина смог уклониться от мобилизации, а впоследствии – беспрепятственно уехать за границу. Врачи сообщили о подозрении.

Напомним, что ранее на Волыни осудили мужчину, который отказался от повестки из-за "религиозных убеждений". Оказалось, что к Церкви Адвентистов Седьмого Дня обвиняемый на самом деле не принадлежит. Мужчину осудили на три года лишения свободы, потому что законных оснований для отсрочки от мобилизации у него не было.

полиция уклонение от мобилизации
На Волыни правоохранитель за 10 000 долларов переправлял мужчин через границу
28 февраля 2025, 18:35
В Украине хотят усилить ответственность за уклонение от мобилизации и незаконную переправку лиц через границу
28 февраля 2025, 15:59
Львовянин получил семь лет тюрьмы за организацию побега мужчин из Украины
27 февраля 2025, 21:34
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Одна из стран ЕС заработала в два раза больше на украинских беженцах, чем потратила
28 февраля 2025, 19:05
Россия не захочет возвращаться: что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины после встречи с Зеленским
28 февраля 2025, 18:58
В Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 1 марта
28 февраля 2025, 18:44
На Волыни правоохранитель за 10 000 долларов переправлял мужчин через границу
28 февраля 2025, 18:35
С 1 марта выплаты на проживание для ВПЛ продлят автоматически
28 февраля 2025, 18:24
Никаких гарантий безопасности от США не будет, - эксперты
28 февраля 2025, 18:08
В Киеве и еще трех областях ввели экстренные отключения света
28 февраля 2025, 17:45
За февраль в Украине разминировали более 5000 га территорий
28 февраля 2025, 17:44
В Николаевской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки российского беспилотника
28 февраля 2025, 17:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Мустафа Найем
Виктор Шлинчак
Тарас Загородний
Все блоги »