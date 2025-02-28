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Правоохранители разоблачили врач-хирург, который подделал документы для военнообязанного. Мужчина в итоге смог уехать за границу

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Разоблачили женщину, которая в должности врача-хирурга, эксперта команды одной из больниц Харькова решила оформить документы 32-летнему военнообязанному мужчине. Она сделала ему фиктивное медицинское обследование и лечение. Таким образом, мужчина без заболеваний получил вторую группу инвалидности.

Врач внесла ложные данные в медицинские документы. Благодаря этому мужчина смог уклониться от мобилизации, а впоследствии – беспрепятственно уехать за границу. Врачи сообщили о подозрении.

Напомним, что ранее на Волыни осудили мужчину, который отказался от повестки из-за "религиозных убеждений". Оказалось, что к Церкви Адвентистов Седьмого Дня обвиняемый на самом деле не принадлежит. Мужчину осудили на три года лишения свободы, потому что законных оснований для отсрочки от мобилизации у него не было.