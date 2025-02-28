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Правоохоронці викрили лікарку-хірурга, яка підробила документи для військовозобов'язаного. Чоловік у результаті зміг виїхати за кордон

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Викрили жінку, яка на посаді лікаря-хірурга, експерта команди однієї з лікарень Харкова вирішила оформити документи 32-річному військовозобовʼязаному чоловіку. Вона зробила йому фіктивне медичне обстеження та лікування. Таким чином чоловік без захворювань отримав другу групу інвалідності.

Лікарка внесла неправдиві дані в медичні документи. Завдяки цьому чоловік зміг ухилитися від мобілізації, а згодом - безперешкодно виїхати за кордон. Лікарці повідомили про підозру.

Нагадаємо, що раніше на Волині засудили чоловіка, який відмовився від повістки через "релігійні переконання". Виявилося, що до Церкви Адвентистів Сьомого Дня обвинувачений насправді не належить. Чоловіка засудили на три роки позбавлення волі, бо законних підстав для відстрочки від мобілізації він не мав.