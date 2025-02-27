Львовянин получил семь лет тюрьмы за организацию побега мужчин из Украины

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27-летнего львовянина признали виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и осудили его на 7 лет лишения свободы

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Как доказали в суде прокуроры, в марте 2022 года обвиняемый организовал схему переправки мужчин в Польшу. Фигурант уверял, что может выдать мужчинам временные военно-учетные документы с внесенной информацией о непригодности к военной службе.

"Помимо этого, он должен обеспечить "клиентам" документы медицинского характера, которые должны позволить им пересечь государственную границу Украины. Цена такой услуги составляла 2 000 долларов США за двух человек", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину при получении оговоренной суммы денег. Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области будут судить правоохранителя за переправку мужчин за границу.