В Украине хотят усилить ответственность за уклонение от мобилизации и незаконную переправку лиц через границу

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Народные депутаты недовольны тем, что суды часто назначают уклоняющимся условные сроки или слишком легкие наказания

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Автором законопроекта 13014-1, предусматривающего изменения в Уголовный кодекс, является Максим Павлюк. Он считает, что суд не может при наличии нескольких обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести совершенного, с учетом лица виновного, назначить основное наказание, ниже самого низкого предела, установленного в санкции, или перейти к другому, более мягкому виду основного наказания. через государственную границу) и 336 УК (уклонение от призыва при мобилизации).

Если законопроект поддерживают, то суды не смогут с учетом обстоятельств назначать уклоняющимся и лицам, способствовавшим незаконному перенаправлению через границу, более мягкое наказание.

Ранее стало известно, сколько военных вернулось на службу после СЗЧ за последние сутки.