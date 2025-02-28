На Волыни правоохранитель за 10 000 долларов переправлял мужчин через границу

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности разоблачили правоохранителя из Луцка, который вместе с двумя сообщниками организовали канал переправки через границу мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как стало известно, милиция встретилась со знакомым военнообязанным, который искал пути выезда за границу. Он заверил, что сможет переправить его в ЕС вне пункта пропуска на территории Волынской области.

Стоимость услуги составила 10000 долларов. Впоследствии клиент заплатил аванс в сумме 1000 долларов.

После передачи остальных денег – 9000 долларов правоохранителя и подельников задержали работники ГБР.

Все фигуранты сообщены о подозрении в организации незаконной переправки через границу, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

Ранее пограничники напомнили, кто из мужчин может уезжать за границу.