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Правоохранители накрыли незаконное изготовление и распространение табачных изделий. Подпольный цех организовали отец и два его сына

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Нелегальное производство и продажу табачных изделий и никотинсодержащих жидкостей осуществляли в Харькове и области. Продукцию продавали через интернет-магазин, Telegram-канал и розничные точки.

Правоохранители провели обыски на складах, в местах продаж, помещениях фигурантов и их автомобилях.

Изъято около 56 тысяч флаконов с никотинсодержащими жидкостями, 32 тысяч электронных сигарет и табачных изделий, а также технику и документы, подтверждающие схему сбыта. Все товары были без акцизных марок, их ориентировочная стоимость – 6 млн грн.

Изъятое имущество направили на соответствующие судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области накрыли масштабное подпольное производство батареек под видом известного международного бренда.