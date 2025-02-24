Оккупанты ударили КАБом по селу под Харьковом: пострадали гражданские
В понедельник, 24 февраля, российские захватчики атаковали авиационной бомбой село Цуповка Харьковского района. Повреждены частные дома, ранения получили мирные жители
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Известно, что оккупанты ударили КАБом по населенному пункту около 10:15.
"В с. Цуповка госпитализировали двух гражданских. Горит два частных дома", – говорится в сообщении.
В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия вражеского удара.
Напомним, 24 февраля российская оккупационная армия атаковала Одесский район ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.
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