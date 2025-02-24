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Правоохранители разоблачили незаконные действия предпринимателя. Женщина устроила кафе семейного типа на земельном участке, который ей не принадлежал.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили предприниматель, который незаконно занял часть участка, ограничив свободный доступ для других людей. Никаких документов она на эту часть земли не имела.

На этой территории женщина устроила работу семейного кафе типа. Она разместила там площадку для батутов, столики и т.д. По данным правоохранителей, действия подозреваемой Харьковской городской территориальной общине нанесен ущерб на сумму почти 200 тысяч гривен.

Напомним, что ранее в Киеве разоблачили предпринимателя, пытавшегося продать Укрзализныце российские электронагреватели, использовав поддельные сертификаты. Известно, что он стал победителем тендера по поддельным документам. Однако в последний момент правоохранители разоблачили его, еще до того, как он мог получить 330 тысяч гривен за товар ненадлежащего качества.