На Харківщині поліція ліквідувала злочинну групу, яка налагодила торгівлю наркотиками

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Як передає RegioNews, про це повідомили у поліції Харківської області.

Протягом останніх півроку правоохоронці задокументували причетність членів групи до 28 кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів.

Керувала злочинною групою 40-річна громадянка України, яка наразі перебуває в Німеччині. Жінка організувала канал постачання особливо небезпечного наркотичного засобу та контролювала злочинну діяльність угруповання. Допомагав їй 37-річний іноземець, який постійно знаходився на території України.

Правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків на території Харківської, Черкаської, Київської та Закарпатської областей у квартирах, будинках та транспортному засобі фігурантів. Вилучено наркотичний засіб метадон, сильнодіючий лікарський засіб димедрол, електронні ваги, фасувальні пакетики, грошові кошти, банківські картки, чорнові записи та інше.

Сімом учасникам угруповання повідомлено про підозру у скоєнні злочинів.

Нагадаємо, на Харківщині жінка незаконно забрала землю для власного бізнесу.