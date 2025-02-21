В Киеве разоблачили предпринимателя, который обманом пытался продать "Укрзализныце" российское оборудование
Правоохранители сообщили о подозрении предпринимателю, пытавшемуся продать филиалы АО «Укрзализныця» российские электронагреватели, использовав поддельные сертификаты
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
По данным правоохранителей, предприниматель побуждал руководителей частного общества принять участие в тендере филиала "Укрзализныци" на закупку высоковольтных патронных электронагревателей, которые затем сам планировал поставить от имени победителя закупки.
"Для того чтобы соответствовать условиям тендера, он решил использовать поддельный сертификат соответствия товаров и документ, о том, что предприятие уже поставляло такие электронагреватели другому обществу, таким образом оно является надежным поставщиком", - рассказали в прокуратуре.
В результате общество с поддельными документами стало победителем тендера. В последний момент правоохранителям удалось предотвратить перечисление 330 тыс. гривен за продукцию ненадлежащего качества.
Предпринимателю сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Напомним, ранее сообщалось, что должностных лиц "Укрзализныци" будут судить за коррупцию. Их обвиняют в требовании неправомерной выгоды за допуск посторонних лиц в грузовые вагоны