В Киеве разоблачили предпринимателя, который обманом пытался продать "Укрзализныце" российское оборудование

фото: прокуратура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По данным правоохранителей, предприниматель побуждал руководителей частного общества принять участие в тендере филиала "Укрзализныци" на закупку высоковольтных патронных электронагревателей, которые затем сам планировал поставить от имени победителя закупки.

"Для того чтобы соответствовать условиям тендера, он решил использовать поддельный сертификат соответствия товаров и документ, о том, что предприятие уже поставляло такие электронагреватели другому обществу, таким образом оно является надежным поставщиком", - рассказали в прокуратуре.

В результате общество с поддельными документами стало победителем тендера. В последний момент правоохранителям удалось предотвратить перечисление 330 тыс. гривен за продукцию ненадлежащего качества.

Предпринимателю сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Напомним, ранее сообщалось, что должностных лиц "Укрзализныци" будут судить за коррупцию. Их обвиняют в требовании неправомерной выгоды за допуск посторонних лиц в грузовые вагоны