В Одессе разоблачили хищение бюджетных средств на ремонте в больнице
Правоохранители расследуют хищение средств по ремонту помещений больницы для госпитализации пациентов с СОVID-19. Подозревают подрядчика, завысившего цены работ
Об этом сообщает прокуратура Одесской области, передает RegioNews.
По данным следствия, подрядчик присвоил бюджетные средства, которые выделялись на ремонт помещений городской больницы для госпитализации больных острой респираторной болезнью СОVID-19 в Киевском районе Одессы.
По данным правоохранителей, он завысил стоимость и объемы строительных работ. В результате подрядчик незаконно получил почти миллион гривен бюджетных средств. В настоящее время ему избрали меру пресечения - содержание под стражей (с возможностью внести залог).
Напомним, ранее стало известно, что в Харькове будут судить руководителя больницы. Известно, что осенью 2021 года медучреждение заключило договор с предпринимателем для ремонта помещений в медучреждении. Однако те работы, которые фактически проделаны, не совпадают с тем, что было указано в отчетах.
По данным стражей порядка, руководитель больницы не проконтролировал выполнение работ, а также поставил подпись на документах с неверными данными. В результате из бюджета было израсходовано свыше 600 тысяч гривен.