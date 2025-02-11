Фото: прокуратура

Об этом сообщает прокуратура Одесской области, передает RegioNews.

По данным следствия, подрядчик присвоил бюджетные средства, которые выделялись на ремонт помещений городской больницы для госпитализации больных острой респираторной болезнью СОVID-19 в Киевском районе Одессы.

По данным правоохранителей, он завысил стоимость и объемы строительных работ. В результате подрядчик незаконно получил почти миллион гривен бюджетных средств. В настоящее время ему избрали меру пресечения - содержание под стражей (с возможностью внести залог).

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове будут судить руководителя больницы. Известно, что осенью 2021 года медучреждение заключило договор с предпринимателем для ремонта помещений в медучреждении. Однако те работы, которые фактически проделаны, не совпадают с тем, что было указано в отчетах.

По данным стражей порядка, руководитель больницы не проконтролировал выполнение работ, а также поставил подпись на документах с неверными данными. В результате из бюджета было израсходовано свыше 600 тысяч гривен.