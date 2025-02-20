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20 февраля 2025, 23:10

Воевал против украинских военных: разоблачили предателя из Луганщины, который перешел на сторону врага

20 февраля 2025, 23:10
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Фото: прокуратура
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Правоохранители разоблачили мужчину, который перешел на сторону россиян. С оружием в руках он воевал против украинских защитников на территории Донбасса

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

По данным следствия, весной 2022 уроженец Луганщины добровольно перешел на сторону оккупантов. Мужчина занимал должность "командира 2 мотострелкового гранатометного отделения в составе 6 отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова 2 армейского корпуса народной милиции луганской народной республики".

Предатель воевал против украинских защитников на территории Алчевского и Северодонецкого районов Луганской области.

"Санкция ч. 2 ст. 111 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества", - сообщили в прокуратуре.

Следует отметить, что недавно прокуроры идентифицировали российского оккупанта, участвовавшего в расстреле гражданских в Гостомеле. По данным следствия, это 41-летний стрелок моторизованного взвода 1 отделения мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю "Ратибор".

Стражи порядка выяснили, что этот россиянин вместе с сообщниками открыл прицельный огонь из автоматического оружия по автомобилю Chevrolet Aveo во время оккупации Гостомеля. В результате двое гражданских погибли.

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