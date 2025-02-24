Фото з відкритих джерел

Правоохоронці викрили незаконні дії підприємиці. Жінка влаштувала кафе сімейного типу на земельній ділянці, яка їй не належала

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили підприємицю, яка незаконно зайняла частину ділянки, обмеживши вільний доступ для інших людей. Жодних документів вона на цю частку землі не мала.

На цій території жінка влаштувала роботу кафе сімейного типу. Вона розмістила там майданчик для батутів, столики тощо. За даними правоохоронців, дії підозрюваної Харківській міській територіальній громаді завдано шкоду на суму майже 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, що раніше в Києві викрили підприємця, який намагався продати Укрзалізниці російські електронагрівачі, використавши підроблені сертифікати. Відомо, що він став переможцем тендеру з підробленими документами. Проте в останній момент правоохоронці викрили його, ще до того як він міг отримати 330 тисяч гривень за товар неналежної якості.