Пограничники прервали россиянам связь на Сумском направлении
Бойцы "Стальной границы" на Сумском направлении уничтожили вражескую антенну связи и средство радиоэлектронной разведки (РЭР)
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Такие антенны обычно используют операторы БпЛА, что позволяет оккупантам выполнять разведку или атаковать позиции украинских бойцов.
"Итак, атаки оккупантов отменяются, "Стальная граница" применяется", – отметили в ГПСУ.
Напомним, ранее граждане уничтожили российский комплекс "Муром-М" на Харьковщине.
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