Россияне ударили по жилой застройке Харькова: дрон взорвался возле многоэтажки
Сегодня днем, 6 февраля, оккупанты атаковали дроном плотную жилую застройку в Салтовском районе Харькова
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
"Взрыв произошел около девятиэтажки. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", – говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове из-за вражеских воздушных ударов в ночь на 6 февраля были повреждены крупнейший рынок города "Барабашово" и транспортное предприятие.
Прокуратура показала последствия атаки.
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