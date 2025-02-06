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06 февраля 2025, 15:55

Россияне ударили по жилой застройке Харькова: дрон взорвался возле многоэтажки

06 февраля 2025, 15:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня днем, 6 февраля, оккупанты атаковали дроном плотную жилую застройку в Салтовском районе Харькова

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Взрыв произошел около девятиэтажки. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", – говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове из-за вражеских воздушных ударов в ночь на 6 февраля были повреждены крупнейший рынок города "Барабашово" и транспортное предприятие.

Прокуратура показала последствия атаки.

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