Российская армия атаковала рынок в Харькове: обнародованы последствия

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В Харькове из-за вражеских воздушных ударов в ночь на 6 февраля были повреждены крупнейший рынок города и транспортное предприятие

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По словам спикера облпрокуратуры Дмитрия Чубенко, удары БПЛА "Герань-2" были нанесены врагом в 23:30 - по Киевскому району города Харькова, и в 01:00 - по Новобаварскому району.

В Киевском районе зафиксированы "самые существенные разрушения". Там вражеский беспилотник попал в крышу крупнейшего рынка Харькова, из-за взрыва были повреждены "десятки торговых павильонов". Скорее всего, речь идет о рынке "Барабашово".

Ранения получили охранники, находившиеся на месте происшествия.

Позже, уже в час ночи, было попадание дрона противника в Новобаварском районе по территории инфраструктурного транспортного предприятия. Обошлось без травмированных.

Справка

Барабашово — крупнейший промышленно-вещественный рынок Украины, площадью более 75 га. Считается крупнейшим рынком в Восточной Европе и занимает 14 место в рейтинге крупнейших рынков мира.

Территория торгового центра разделена на 8 площадок по ассортименту товаров и расположению.

Общее количество торговых и складских мест – почти 18 тысяч.

Как известно, военные запустили беспилотник по Киевскому району Харькова. Удар пришелся по одному из самых больших рынков

Напомним, утром 5 февраля в пригороде Херсона кафиры сбросили взрывчатку на человека . От полученных травм 52-летний мужчина скончался.