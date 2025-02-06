Российская армия атаковала рынок в Харькове: обнародованы последствия
В Харькове из-за вражеских воздушных ударов в ночь на 6 февраля были повреждены крупнейший рынок города и транспортное предприятие
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
По словам спикера облпрокуратуры Дмитрия Чубенко, удары БПЛА "Герань-2" были нанесены врагом в 23:30 - по Киевскому району города Харькова, и в 01:00 - по Новобаварскому району.
В Киевском районе зафиксированы "самые существенные разрушения". Там вражеский беспилотник попал в крышу крупнейшего рынка Харькова, из-за взрыва были повреждены "десятки торговых павильонов". Скорее всего, речь идет о рынке "Барабашово".
Ранения получили охранники, находившиеся на месте происшествия.
Позже, уже в час ночи, было попадание дрона противника в Новобаварском районе по территории инфраструктурного транспортного предприятия. Обошлось без травмированных.
Справка
Барабашово — крупнейший промышленно-вещественный рынок Украины, площадью более 75 га. Считается крупнейшим рынком в Восточной Европе и занимает 14 место в рейтинге крупнейших рынков мира.
Территория торгового центра разделена на 8 площадок по ассортименту товаров и расположению.
Общее количество торговых и складских мест – почти 18 тысяч.
Как известно, военные запустили беспилотник по Киевскому району Харькова. Удар пришелся по одному из самых больших рынков
Напомним, утром 5 февраля в пригороде Херсона кафиры сбросили взрывчатку на человека . От полученных травм 52-летний мужчина скончался.