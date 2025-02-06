Россияне ударили дроном по одному из крупнейших рынков Харькова: возник пожар
В среду, 5 февраля, около 23:20 российские военные запустили беспилотник по Киевскому району Харькова
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
Удар пришелся по одному из крупнейших харьковских рынков, вблизи транспортной инфраструктуры. Есть возгорание торговых павильонов.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, вечером 5 февраля россияне атаковали авиационной ракетой Одесский район. Погиб 39-летний мужчина, 19-летний парень – в тяжелом состоянии.
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