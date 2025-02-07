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07 февраля 2025, 09:10

Ночная атака на Украину: ПВО сбила более 80 "шахедов" и БпЛА-имитаторов

07 февраля 2025, 09:10
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 7 февраля российская армия выпустила по Украине 112 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 81 дрон, еще 31 — локационно потерян

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы по направлениям - Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово - РФ.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 81-го ударного БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. 31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерянный (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Киевщина и Хмельнитчина.

Напомним, ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники уничтожили 13 российских БпЛА.

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