Российская армия за сутки атаковала Донетчину более 3 тысяч раз

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Полиция зафиксировала 3 217 российских ударов по линии фронта и жилому сектору

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что враг сосредоточил огонь на 2 населенных пунктах: городе Константиновке и селе Иванополье. Так, разрушения получили 6 гражданских объектов, из них 4 жилых дома.

Константиновка выдержала 6 атак. Россияне сбросили на город 4 авиабомба "ФАБ-250", попавших в окрестностях. Ударами артиллерии и дрона повреждены 2 частных дома и объект инфраструктуры.

В Иванополье в результате артиллерийского обстрела повреждены 2 домохозяйства и магазин.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители призывают жителей региона не поднимать неизвестные предметы и не трогать неразорванные снаряды. Специалисты советуют вызвать пиротехников по телефону 101.

Напомним, накануне российские окупанты атаковали автомобиль, принадлежащий АО "Укрпочта" . К счастью, работники остались живы.

Как известно, за прошедшие сутки, 6 февраля, Силы обороны Украины уничтожили 1 340 российских захватчиков, 10 танков и более 30 артсистем.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 846 тысяч военных.