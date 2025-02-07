Авиаудар по многоэтажке на Сумщине: погибли три человека
Из-за российского удара по Миропольской общине Сумской области разрушен многоквартирный жилой дом, погибли три человека
Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает RegioNews.
Отмечается, в результате атаки врага погибли 3 человека. Так, из-под завалов извлекли тела 42-летнего и 57-летнего мужчин. лицо еще одного погибшего устанавливается.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, вечером 6 февраля вражеский самолет совершил пуск 3-х КАБов по Миропольской общине. В результате атаки россиян разрушен двухэтажный многоквартирный жилой дом.
Ранее мы сообщили, что ночью 7 февраля в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Сбиты 13 вражеских беспилотников.