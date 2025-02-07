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07 лютого 2025, 14:01

Підпалив Укрпошту: в Харкові судитимуть 18-річного хлопця, якого завербували росіяни

07 лютого 2025, 14:01
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Фото: прокуратура
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18-річний хлопець в Харкові вчиняв диверсії. Потім він відправляв "звіти" своєму куратору через месседжери

Про це повідомляє Прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

У Харкові судитимуть 18-річного хлопця, який з початку листопада минулого року вчинив серію підпалів трансформаторних підстанцій, розташованих у Салтівському районі. Зокрема, йдеться про відділення "Укрпошти". Наслідки своїх дій він фільмував на мобільний телефон, щоб робити "звіти".

Наразі відомо, що він діяв на замовлення куратора. Правоохоронці встановлюють, хто міг давати йому завдання. Проте за попередніми даними - це міг бути представник російських служб.

Відомо, що завдання 18-річний хлопець отримував через Telegram. Там йому надавали інструкції, обговорювали з ним "умови співпраці". Гроші за "роботу" він отримував на спеціально створений для цього криптовалютний гаманець (згодом - переводив у гривні). За чотири підпали він отримав майже 150 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали 37-річного безробітного чоловіка. Він розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу міста, щоб передати звіт ворогу. Окупантам це потрібно було для планування бойових операцій.

Також повідомлялося, що викрили жителя Куп'янська, який підтримував окупантів. У соцмережах він писав, що був дуже задоволений черговими ударами російських військ по Україні. Тепер правоохоронці вирішують питання щодо оголошення його в розшук.

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