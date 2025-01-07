Житель Уманщины предстанет перед судом из-за диверсий на железной дороге и объектах энергетики

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В Черкасской области будут судить 21-летнего мужчину, который по заказу РФ осуществлял диверсии на железной дороге и повреждал объекты энергетической инфраструктуры региона

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, информирует RegioNews .

По данным ведомства, в течение мая-июля 2024 года обвиняемый через интернет-мессенджер получал указания от представителя спецслужб России по осуществлению поджогов трансформаторных подстанций, распределительных шкафов железной дороги, имеющих важное народнохозяйственное и оборонное значение, для ослабления логистики государства в условиях военного положения.

Кроме того, молодой человек поджигал объекты электроэнергетики, что привело к нарушению их функционирования.

В облпрокуратуре отметили, что злоумышленник выполнял диверсионные заказы в Уманском районе ночью. За это получал денежное вознаграждение на счет криптогаманца. В результате пожаров наносился вред железнодорожным и энергетическим объектам, что негативно влияло на работу Укрзализныци и Черкассыоблэнерго.

Во время очередного ночного поджога в июле прошлого года мужчина был задержан с поличным с горюче-смазочными материалами. В его телефоне были обнаружены фото- и видеодоказательства поджогов, которые он посылал заказчику в подтверждение проделанной работы.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители задержали в Полтаве двух приспешников российских спецслужб, поджигавших служебные автомобили Сил обороны .

Ранее правоохранители задержали приспешников российских спецслужб , которые жгли военные авто и объекты Укрзализныци в Днепре и в Славянске Донецкой области.