07:10  07 января
На Запорожье после пьяной ссоры произошло убийство, свидетель угрожал полицейским гранатой
06:15  07 января
Торецк в огне: как выглядит разрушенный россиянами город в январе 2025 года
04:25  07 января
Жители Ужгорода напали на правоохранителей, избили их и скрылись
UA | RU
UA | RU
07 января 2025, 11:09

Житель Уманщины предстанет перед судом из-за диверсий на железной дороге и объектах энергетики

07 января 2025, 11:09
Читайте також українською мовою
фото иллюстративное: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Черкасской области будут судить 21-летнего мужчину, который по заказу РФ осуществлял диверсии на железной дороге и повреждал объекты энергетической инфраструктуры региона

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, информирует RegioNews .

По данным ведомства, в течение мая-июля 2024 года обвиняемый через интернет-мессенджер получал указания от представителя спецслужб России по осуществлению поджогов трансформаторных подстанций, распределительных шкафов железной дороги, имеющих важное народнохозяйственное и оборонное значение, для ослабления логистики государства в условиях военного положения.

Кроме того, молодой человек поджигал объекты электроэнергетики, что привело к нарушению их функционирования.

В облпрокуратуре отметили, что злоумышленник выполнял диверсионные заказы в Уманском районе ночью. За это получал денежное вознаграждение на счет криптогаманца. В результате пожаров наносился вред железнодорожным и энергетическим объектам, что негативно влияло на работу Укрзализныци и Черкассыоблэнерго.

Во время очередного ночного поджога в июле прошлого года мужчина был задержан с поличным с горюче-смазочными материалами. В его телефоне были обнаружены фото- и видеодоказательства поджогов, которые он посылал заказчику в подтверждение проделанной работы.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители задержали в Полтаве двух приспешников российских спецслужб, поджигавших служебные автомобили Сил обороны .

Ранее правоохранители задержали приспешников российских спецслужб , которые жгли военные авто и объекты Укрзализныци в Днепре и в Славянске Донецкой области.

Черкасская область Диверсия
Стало известно о диверсии СБУ на оккупированной Донетчине: взрывы раздавались всю ночь
16 декабря 2024, 10:21
СБУ призывает молодежь "спалить" ФСБшников, вербующих украинцев
13 декабря 2024, 18:55
Планировали взорвать прямо в доме: правоохранители предотвратили убийство семьи волонтеров из Черкасщины
10 декабря 2024, 10:58
Все новости »
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
В Тернополе пьяный водитель протаранил электроопору
07 января 2025, 11:35
Россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: ранены
07 января 2025, 11:24
Родители троих и более детей снова могут получить отсрочку от мобилизации в Резерв+
07 января 2025, 11:10
Умеров назначил Кубракова своим советником: какими вопросами он будет заниматься
07 января 2025, 10:45
В крымском санатории оккупанты разместили военный штаб
07 января 2025, 10:39
Жителей Полтавщины предупредили о техническом взрыве
07 января 2025, 10:11
С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 800 тысяч россиян
07 января 2025, 10:10
Во Львове горело общежитие: людей эвакуировали
07 января 2025, 09:46
Ночью ПВО сбила 28 российских "шахедов" и БпЛА других типов
07 января 2025, 09:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »