Очередной заказ ФСБ: в Киеве задержали еще одну группу поджигателей машин

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинские правоохранители задержали в Киеве две группы поджигателей, работавших на спецслужбы Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает RegioNews .

По информации СБУ, молодые люди жгли военные авто и релейные шкафы Укрзализныци на территории столицы Украины. Специалисты отмечают, что злоумышленниками оказалось четверо молодых людей, искавших "легкие деньги" на Telegram-каналах, на которых их впоследствии завербовали представители Российской Федерации.

Но вместо денег молодые люди получили подозрение, предусматривающее пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В частности, в Днепровском районе Киева двое молодых людей в возрасте 17 и 19 лет подожгли служебный пикап Вооруженных сил Украины. Машина проходила техническое обслуживание после выполнения боевых задач на фронте и вскоре должна была возвращаться на передовую.

Еще двое злоумышленников были задержаны в Святошинском районе столицы. Ими оказались 20-летний житель Киева и 26-летний переселенец из Луганска, познакомившихся при поиске "быстрых" заработков.

Правоохранители отмечают, что фигуранты сожгли пять внедорожников ВСУ и Национальной гвардии Украины, а также принадлежащий "Укрзализныце" релейный шкаф.

Правоохранители отмечают, что сначала злоумышленники фиксировали локации потенциальных целей, а затем "соглашали" их со своим российским куратором, после чего совершали поджоги.

Напомним, в Одесской области Служба безопасности Украины сорвала попытку теракта , спланированного российскими спецслужбами. Правоохранители разоблачили 21-летнюю агентку, которая готовила два взрыва в здании подразделения ВСУ и в автомобиле поблизости