09:11  15 января
Мошенник из Сум выманил миллионы гривен у волонтеров, выдавая себя за военного
08:47  15 января
После скандала в ботсаду им. Гришко обещают расторгнуть соглашение о реконструкции
23:41  14 января
В Харькове двое мужчин и женщина напали на бус сотрудников ТЦК
UA | RU
UA | RU
15 января 2025, 16:09

Очередной заказ ФСБ: в Киеве задержали еще одну группу поджигателей машин

15 января 2025, 16:09
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинские правоохранители задержали в Киеве две группы поджигателей, работавших на спецслужбы Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает RegioNews .

По информации СБУ, молодые люди жгли военные авто и релейные шкафы Укрзализныци на территории столицы Украины. Специалисты отмечают, что злоумышленниками оказалось четверо молодых людей, искавших "легкие деньги" на Telegram-каналах, на которых их впоследствии завербовали представители Российской Федерации.

Но вместо денег молодые люди получили подозрение, предусматривающее пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В частности, в Днепровском районе Киева двое молодых людей в возрасте 17 и 19 лет подожгли служебный пикап Вооруженных сил Украины. Машина проходила техническое обслуживание после выполнения боевых задач на фронте и вскоре должна была возвращаться на передовую.

Еще двое злоумышленников были задержаны в Святошинском районе столицы. Ими оказались 20-летний житель Киева и 26-летний переселенец из Луганска, познакомившихся при поиске "быстрых" заработков.

Правоохранители отмечают, что фигуранты сожгли пять внедорожников ВСУ и Национальной гвардии Украины, а также принадлежащий "Укрзализныце" релейный шкаф.

Правоохранители отмечают, что сначала злоумышленники фиксировали локации потенциальных целей, а затем "соглашали" их со своим российским куратором, после чего совершали поджоги.

Напомним, в Одесской области Служба безопасности Украины сорвала попытку теракта , спланированного российскими спецслужбами. Правоохранители разоблачили 21-летнюю агентку, которая готовила два взрыва в здании подразделения ВСУ и в автомобиле поблизости

автомобили
В Киеве угнали авто, которое должно было уйти на фронт
14 января 2025, 17:10
В центре оккупированного Донецка взорвался автомобиль
09 декабря 2024, 09:03
На Закарпатье задержали двух мужчин, которые подожгли полицейское авто
15 ноября 2024, 11:44
Все новости »
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Авиаудар по Краматорску: количество пострадавших выросло
15 января 2025, 16:22
Покровск на грани падения: бездействие командования ставит город под угрозу
15 января 2025, 16:18
Воздушные силы показали кадры сбития российских дронов на Востоке
15 января 2025, 15:40
На Прикарпатье спасатели ликвидировали пожар после ракетного удара
15 января 2025, 15:17
Наконец-то дома: из российского плена вернули 25 украинцев
15 января 2025, 14:55
Чиновника КРАИЛ задержали за поддержку деятельности онлайн-казино, которым владеют россияне
15 января 2025, 14:30
Оккупанты атаковали БпЛА жилой район Херсона: пострадали 4 горожан
15 января 2025, 14:00
Защитники Юга показали, как догнали и поразили катер с россиянами
15 января 2025, 13:32
Россияне ударили из авиации по многоэтажке в Краматорске: ранены 8 гражданских, из них 2 детей
15 января 2025, 12:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Юрий Богданов
Александр Коваленко
Митрополит Эпифаний
Все блоги »