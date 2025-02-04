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04 февраля 2025, 18:29

Бил собственную мать: 23-летнему харьковчанину объявили о подозрении

04 февраля 2025, 18:29
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители в квартире подозреваемого выяснили, что он избивал свою мать. Предварительно сам злоумышленник мог быть в состоянии наркотического опьянения

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Правоохранители выяснили, что 23-летний мужчина избивал женщину. Известно, что это была его мать.

Пострадавшую передали медикам. Что касается самого мужчины, то он, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения. Теперь ему сообщили о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Словакии до смерти избили украинца. Инцидент произошел недалеко от торгового центра. Потерпевшего госпитализировали, однако, к сожалению, на следующий день он скончался. По словам министра иностранных дел Сибиги, нельзя исключать этническую рознь как одну из возможных причин преступления.

Также сообщалось, что в Ровенской области женщина избила военного металлической трубой. Это произошло из-за конфликта на фоне того, что водитель припарковал авто в пешеходной зоне. Женщина, пассажирка авто, стала ссориться с мужчиной, который был этим недоволен. Впоследствии, по словам военного, жительница достала из машины металлическую трубу и ударила его по рукам и по шее.

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