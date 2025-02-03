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Украинца избили насмерть в Братиславе. Предварительно его могли подозревать в краже. Однако министр МИД предполагает и возможность этнической розни

Об этом сообщает портал ТаЗ, передает RegioNews.

Это произошло 30 января недалеко от торгового центра Nivy. Пострадавшего доставили в больницу, однако, к сожалению, на следующий день он скончался.

По данным журналистов, украинца заподозрили в воровстве в магазине одежды New Yorker, а затем отвели в служебное помещение. Журналисты предполагают, что напасть на украинца могли сотрудники охранной службы и патруль полиции.

Дело уже передать в Управление инспекционной службы при МВД. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что по этому делу нельзя исключать этническую рознь как одну из возможных причин преступления.

"По моему указанию наше посольство уже связалось со словацкой полицией и омбудсменом. Мы требуем беспристрастного расследования и ответственности", - написал он в соцсети.

Напомним, что ранее в Германии огласили приговор мужчине, задушившему 9-летнюю украинку . 37-летнего Андрея П. признали виновным в убийстве девочки. Выяснилось, что он общался с ее матерью. За несколько дней до убийства 9-летней девочки ее мать развелась с мужем. Затем он убил ребенка и скрылся из страны.