В Харьковской области задержали мужчину, который организовывал интернет для оккупантов

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Злоумышленник сотрудничал с представителями оккупационной администрации и предоставлял услуги доступа в Интернет на территории временно оккупированного города Купянск и Купянского района

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что до начала полномасштабного вторжения РФ предприниматель оказывал местному населению услуги по беспроводному и ведущему доступу в Интернет.

Во время оккупации Купянского района мужчина активно поддерживал действия оккупантов. Имея в своем распоряжении соответствующее оборудование, злоумышленник "проводил Интернет", в частности, в местах расположения оккупационных войск.

Следователи сообщили 50-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове мужчина жестоко убил 76-летнюю мать и ее кошку. После расправы он убил на улице еще несколько животных.