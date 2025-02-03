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Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, житель Куп'янська підтримував окупантів. 3 січня 2004 року він писав у соцмережах, що він був дуже задоволений черговими ударами з боку РФ.

Чоловік радів, коли ворог обстрілював українські міста. Він також заявив, що "при России жизнь в Купянске кипела". Зокрема, він погрожував та висловлювався зневажливо про патріотів України.

Зараз чоловік переховується від слідства. Правоохоронці вирішують питання щодо оголошення його в розшук.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 46-річному чоловіку за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в Черкасах затримали чоловіка, який допомагав окупантам готувати удари по регіону. Він об'їжджав місця, де, на думку росіян, могли бути пункти українських військових.

Також повідомлялося, що на Харківщині затримали 21-річного агента РФ. Він шпигував за українськими військовими, щоб допомагати ворогу коригувати удари. Зокрема, він просив своїх "кураторів" перевезти його на територію РФ.