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Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Харкові судитимуть керівника медичного закладу. Стало відомо, що в листопаді 2021 року лікарня заключила договір з підприємцем для ремонту приміщень у медзакладі. Проте об'єми робіт не співпадають з тим, що внесли у проєктно-кошторисний звіт. Йдеться про штукатурення, ґрунтування, фарбування стін, улаштування покриття підлоги.

Керівник медзакладу не проконтролював виконання робіт та підписав документи з недостовірними даними. Внаслідок цього підприємець отримав майже 600 тисяч гривень бюджетних коштів надлишком.

"Головного лікаря судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві чиновницю підозрюють у розтраті державних коштів. Йдеться про гроші, які були виділені для заміни вікон та дверей в одному з будинків у Подільському районі столиці.

Виявилося, що ринкова вартість металопластикових вікон та дверей завищена на 240 тисяч гривень. Чиновниці загрожує позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.