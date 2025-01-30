Столичную чиновницу подозревают в растрате государственных средств
В столице сообщено о подозрении должностному лицу Подольской РГА, переплатившей за двери и окна для многоэтажки 240 тыс. гривен
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
Так, в ноябре 2023 управления ЖКХ Подольской районной военной администрации заключило договор с подрядной организацией на замену окон и дверей. Речь идет о жилом доме по улице Мостицкой в Подольском районе Киева.
"Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная стоимость металлопластиковых окон и дверей завышена на 240 тыс. гривен", — сообщили в прокуратуре.
Женщине сообщили о подозрении в присвоении имущества в условиях военного положения. Чиновнице грозит лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, четырех чиновников "Укрзализныци" будут судить взяточничество. Их обвиняют в требовании неправомерной выгоды за допуск посторонних в грузовые вагоны.
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