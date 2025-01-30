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30 января 2025, 12:25

Столичную чиновницу подозревают в растрате государственных средств

30 января 2025, 12:25
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фото: Киевская городская прокуратура
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В столице сообщено о подозрении должностному лицу Подольской РГА, переплатившей за двери и окна для многоэтажки 240 тыс. гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Так, в ноябре 2023 управления ЖКХ Подольской районной военной администрации заключило договор с подрядной организацией на замену окон и дверей. Речь идет о жилом доме по улице Мостицкой в Подольском районе Киева.

"Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная стоимость металлопластиковых окон и дверей завышена на 240 тыс. гривен", — сообщили в прокуратуре.

Женщине сообщили о подозрении в присвоении имущества в условиях военного положения. Чиновнице грозит лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, четырех чиновников "Укрзализныци" будут судить взяточничество. Их обвиняют в требовании неправомерной выгоды за допуск посторонних в грузовые вагоны.

Также мы сообщали, что на Волыни главу сельсовета осудили за взятку на 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Киев прокуратура Подольская РГА имущество завышенные цены
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