Столичную чиновницу подозревают в растрате государственных средств

фото: Киевская городская прокуратура

В столице сообщено о подозрении должностному лицу Подольской РГА, переплатившей за двери и окна для многоэтажки 240 тыс. гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Так, в ноябре 2023 управления ЖКХ Подольской районной военной администрации заключило договор с подрядной организацией на замену окон и дверей. Речь идет о жилом доме по улице Мостицкой в Подольском районе Киева.

"Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная стоимость металлопластиковых окон и дверей завышена на 240 тыс. гривен", — сообщили в прокуратуре.

Женщине сообщили о подозрении в присвоении имущества в условиях военного положения. Чиновнице грозит лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, четырех чиновников "Укрзализныци" будут судить взяточничество. Их обвиняют в требовании неправомерной выгоды за допуск посторонних в грузовые вагоны.

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