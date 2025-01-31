Закупил автомобили по завышенной цене: чиновнику РГА в Киеве грозит до пяти лет тюрьмы

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Чиновник Подольской районной государственной администрации в 2021 году закупил пять легковых автомобилей по завышенной цене. Он нанес столичному бюджету около 150 тысяч гривен ущерба

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

По данным правоохранителей, директора коммунального предприятия разоблачили в растрате бюджетных средств в феврале 2024 года.

Учреждение, которым управлял фигурант, объявило тендер на закупку пяти легковых автомобилей марки Ravon R4. Впоследствии был заключен договор и за приобретенные транспортные средства из бюджета уплачено 1,75 млн. гривен. Однако впоследствии экспертиза установила, что стоимость автомобилей была завышена на 150 тысяч гривен.

Чиновнику сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. Обвинительный акт направлен в суд.

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Напомним, ранее правоохранители во Львовской области сообщили о подозрении группе служащих медицинского центра. Их подозревают по закупке товаров с убытком для бюджета в 1,7 млн грн.