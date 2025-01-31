Фото: прокуратура

Товар они отправляли по почте или продавали сами через магазинчик в Харькове.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, пять мужчин из Харьковщины арендовали дом в Полтавской области, и устроили там цех по изготовлению контрафактных сигарет. Потом без марок акцизного налога злоумышленники продавали это. Они продавали это через магазин-склад в Харькове и отправляли по почте.

В 2023 году правоохранители разоблачили злоумышленников и остановили нелегальный бизнес.

Теперь мужчины будут судить. Им грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением незаконно производимых или приобретенных товаров.

Напомним, 15 января пограничники остановили микроавтобус в Закарпатье. У водителя обнаружили 17 ящиков сигарет . При этом никаких разрешений на этот товар у мужчины не было.

Также сообщалось, что в Киевской области "накрыли" цех, где подделывали кофе мировых брендов . У дельцов нашли также элитные авто и не менее 70 тысяч долларов наличными. Свой товар они в частности продавали через торговые павильоны.