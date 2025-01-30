Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Муж зашел в дом 67-летней женщины якобы, чтобы посетить ее внука. Однако его знакомого дома не было. Злоумышленник воспользовался этим и ударил пенсионерку кулаком в лицо, а после этого – похитил ноутбук.

"Полицейские провели первоочередные следственные действия и установили личность нападающего. Им оказался 29-летний местный житель. Ноутбук изъят и возвращен владельцу", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Днепропетровщине задержали мужчину. Известно, что он ударил свою бывшую жену. После этого он пошел к своему отцу, и в ходе конфликта ударил мужчину по голове. К сожалению, пенсионер впоследствии скончался в больнице.

Также сообщалось, что в Запорожье мужчина напал на знакомого ветерана, потому что тот не захотел давать ему денег. Защитник имел боевое ранение, и злоумышленник воспользовался этим - он ударил военного и обворовал его.