В Харьковской области мужчина избил пенсионерку и ограбил ее
Мужчина ударил 67-летнюю женщину, обокрал ее и скрылся.
Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Муж зашел в дом 67-летней женщины якобы, чтобы посетить ее внука. Однако его знакомого дома не было. Злоумышленник воспользовался этим и ударил пенсионерку кулаком в лицо, а после этого – похитил ноутбук.
"Полицейские провели первоочередные следственные действия и установили личность нападающего. Им оказался 29-летний местный житель. Ноутбук изъят и возвращен владельцу", - говорят в полиции.
Напомним, ранее на Днепропетровщине задержали мужчину. Известно, что он ударил свою бывшую жену. После этого он пошел к своему отцу, и в ходе конфликта ударил мужчину по голове. К сожалению, пенсионер впоследствии скончался в больнице.
Также сообщалось, что в Запорожье мужчина напал на знакомого ветерана, потому что тот не захотел давать ему денег. Защитник имел боевое ранение, и злоумышленник воспользовался этим - он ударил военного и обворовал его.