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Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений, передает RegioNews.

На одной из автомоек Чернигова возник конфликт между клиенткой и работником. Женщина приехала на мойку и чистила свой автомобиль полтора часа. Затем она подошла к работнику и попросила у него еще воды, потому что он перекрыл подачу воды.

По словам обвиняемого, она бросила в его сторону тряпки и напала на него. Чтобы защититься, он бросил в ее сторону ведро.

"Эти события продолжались примерно одну минуту. У него не было умысла на нанесение телесных повреждений, и никаких неприязненных отношений с потерпевшей тоже не было, он ее вообще не знает. Считает, что его действия не правильно квалифицированы. Потерпевшая его оскорбила, унизила, а поэтому он защищался и бросил ведро в потерпевшую", - сообщает следствие.

Потерпевшая заявила, что мужчина выбросил тряпки из ведра, и потому она их бросила в него. Обвиняемый отреагировал агрессивно и ударил ее ведром в лицо. Свидетельница подтвердила слова женщины.

Суд признал виновным работника автомойки. Ему назначили штраф в размере 45 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 765,00 гривен.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который напал на знакомого с ножом. Выяснилось, что они раньше были в неприязненных отношениях. Злоумышленник встретил знакомого, когда тот выгуливал собаку. В ходе конфликта он нанес потерпевшему несколько ударов ножом в грудь и живот.