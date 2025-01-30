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Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає RegioNews.

Чоловік зайшов у будинок 67-річної жінки нібито щоб відвідати її онука. Проте його знайомого вдома не було. Зловмисник скористався цим і вдарив пенсіонерку кулаком в обличчя, а після цього - викрав ноутбук.

"Поліцейські провели першочергові слідчі дії та встановили особу нападника. Ним виявися 29-річний місцевий житель. Ноутбук вилучено та повернуто власнику", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали чоловіка. Відомо, що він вдарив свою колишню дружину. Після цього він пішов до свого батька, і в ході конфлікту вдарив чоловіка по голові. На жаль, пенсіонер згодом помер у лікарні.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі чоловік напав на знайомого ветерана, бо той не захотів давати йому грошей. Захисник мав бойове поранення, і зловмисник скористався цим - він вдарив військового та обікрав його.