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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили пятерых российских военнокомандующих, организовавших атаку на Эпицентр в Харькове в мае 2024 года. Среди подозреваемых - командующий и начальник штаба группировки войск "Север", командующий и начальник штаба 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны - космических сил России, а также командир 47-го бомбардировочного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии этой армии. .

По данным правоохранителей, именно командующий погребением войск "Север" принял решение ударить по гипермаркету в Харькове. Впоследствии начальник штаба 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа рассчитал время, количество самолетов и авиационных средств поражения.

"25 мая 2024 года около 16:00 с рф нанесли целенаправленный масштабный авиаудар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Киевском районе Харькова. Погибли 19 человек, среди них двое детей: 12-летняя девочка и 17-летний парень. Более полусотни человек получили травм", - напомнили в прокуратуре.

Напомним, 29 января оккупанты ударили по Херсонщине . В результате атаки врага погиб человек.

Также в тот же день россияне ударили по гражданскому предприятию в Николаеве . Две работницы погибли.