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Из Константиновки эвакуировали всех детей, – ОВА
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30 января 2025, 13:38

Оккупанты снова ударили по Донетчине: среди пострадавших дети

30 января 2025, 13:38
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Фото: Вадим Филашкин
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8-летний мальчик и 7-летняя девочка получили ранения

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Вадим Филашкин рассказал об оперативной ситуации по области на 30 января. По его словам, из-за вражеских обстрелов в Покровском районе ранены 2 человека, а также повреждены дом и кафе. В Родинском районе повреждены 4 дома. В Белецком 2 человека получили ранения.

"В Краматорске по меньшей мере 5 человек ранены, в том числе двое детей: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка. Объемы повреждений устанавливаем", – говорит глава ОВА.

В Лимане повреждено 7 частных домов и еще 5 хозяйственных построек. В Ильиновке оккупанты повредили 3 объекта. В Константиновке из-за атак врага повреждено 12 многоэтажек, а также частный дом, админ здание и 8 гаражей.

В Северске повреждены пять домов. К сожалению, один человек погиб.

"Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 232 человека, в том числе 5 детей" - сообщил Вадим Филашкин.

Напомним, что за 29 января кафиры более 30 раз обстреляли Никопольский район (Днепропетровская область). В результате вражеских атак повреждены инфраструктура, два частных дома, несколько хозяйственных сооружений и легковушка.

Также 29 января российские кафиры ударили по поселку Благовещенское Херсонского района. К сожалению, один местный житель погиб. Российские террористы убили его в собственном доме.

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