Россияне обстреляли поселок под Херсоном: погиб 23-летний парень
В среду, 29 января, российские оккупанты ударили по поселку Благовещенское Херсонского района. В результате атаки погиб гражданский
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, российские террористы убили мирного жителя в собственном доме.
"Около 10:00 россияне атаковали жилой дом, из-за чего смертельные ранения получил 23-летний местный житель. Мои соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром, 29 января, оккупанты снова атаковали Херсонщину. В Антоновке захватчики убили 52-летнего мужчину, а в Херсоне ранения получил 47-летний мирный житель.
В Херсонской области из-за российских обстрелов погибли два человека, еще 14 раненыВсе новости »
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