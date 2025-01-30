Теракт у Харкові: викрили російських військових, які надавали накази та атакували місто
Прокуратура розшукує російських військовокомандувачів, які організували удар по харківському Епіцентру
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Правоохоронці викрили п'ятьох російських військовокомандувачів, які організували атаку на Епіцентр у Харкові у травні 2024 року. Серед підозрюваних - командувач та начальник штабу угруповання військ "Север", командувач і начальник штабу 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони – космічних сил рф, а також командир 47-го бомбардувального авіаційного полку 105-го змішаної авіаційної дивізії цієї армії.
За даними правоохоронців, саме командувач угропування військ "Север" ухвалив рішення вдарити по гіпермаркету в Харкові. Згодом начальник штабу 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони західного військового округу зс рф розрахував час, кількість літаків та авіаційних засобів ураження.
"25 травня 2024 року близько 16:00 зс рф завдали цілеспрямований масштабний авіаудар по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Київському районі Харкова. Загинули 19 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Понад пів сотні людей зазнали травм", - нагадали в прокуратурі.
Нагадаємо, 29 січня окупанти вдарили по Херсонщині. Внаслідок атаки ворога загинула людина.
Також у той самий день росіяни вдарили по цивільному підприємству в Миколаєві. Дві працівниці загинули.