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Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили п'ятьох російських військовокомандувачів, які організували атаку на Епіцентр у Харкові у травні 2024 року. Серед підозрюваних - командувач та начальник штабу угруповання військ "Север", командувач і начальник штабу 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони – космічних сил рф, а також командир 47-го бомбардувального авіаційного полку 105-го змішаної авіаційної дивізії цієї армії.

За даними правоохоронців, саме командувач угропування військ "Север" ухвалив рішення вдарити по гіпермаркету в Харкові. Згодом начальник штабу 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони західного військового округу зс рф розрахував час, кількість літаків та авіаційних засобів ураження.

"25 травня 2024 року близько 16:00 зс рф завдали цілеспрямований масштабний авіаудар по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Київському районі Харкова. Загинули 19 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Понад пів сотні людей зазнали травм", - нагадали в прокуратурі.

Нагадаємо, 29 січня окупанти вдарили по Херсонщині. Внаслідок атаки ворога загинула людина.

Також у той самий день росіяни вдарили по цивільному підприємству в Миколаєві. Дві працівниці загинули.