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30 января 2025, 06:54

В Сумах беспилотник попал в многоэтажку: есть раненые

30 января 2025, 06:54
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фото: Национальная полиция
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В городе Сумы в ночь на 30 января вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом. В результате обстрела получили травмы 9 жителей дома, среди которых ребенок

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По данным ГСЧС, предварительно разрушены 9 квартир и 12 балконов.

Чрезвычайщикам удалось спасти 4 человека, включая ребенка. Эвакуировано 118 жителей.

На месте происшествия действуют все экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь.

Спасатели и медики оказывают помощь пострадавшим.

Во дворе здания организован штаб для оперативной ликвидации последствий атаки. Жители смогут обращаться туда, чтобы им предоставили необходимую помощь.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в ночь на 25 января российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Под ударом вражеских БПЛА оказался 9-ти этажный жилой дом в Вишневом.

Как мы сообщали ранее, в ночь на 29 января российские войска выпустили по Украине 57 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 29 дронов, еще 14 — локационно потеряны

Сумы оккупанты ребенок БПЛА многоэтажка
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